«Рутинная проблема»: властям США докладывали о похмелье Ельцина В Госдепе США при Буше-старшем докладывали о похмелье экс-президента России Ельцина

В Госдепартаменте США во время президентства Джорджа Буша-старшего поступала информация о состоянии здоровья первого президента России Бориса Ельцина, сообщается в государственных архивах США. В документах отмечается, что 27 января 1992 года Ельцин не выступил с запланированной речью о контроле над вооружениями и не присутствовал на открытии многосторонних переговорах по Ближнему Востоку. Согласно стенограмме из посольства США в Москве, президент не смог этого сделать так-как ему пришлось «лечиться от похмелья». В стенограмме также сообщали, что это была «рутинная проблема» для Ельцина.

Ельцин отменил запланированную речь, по-видимому, потому, что ему на прошлых выходных пришлось лечиться от сильного похмелья, что было довольно рутинной проблемой для него, — указано в материале.

Ранее в США также опубликовали стенограмму переговоров Ельцина с Джорджем Бушем-старшим в Кэмп-Дэвиде в 1992 году. Российский лидер в ходе разговора называл Украину главным дестабилизирующим фактором. Кроме того, глава РФ отмечал, что в Верховной раде есть депутаты националистических взглядов. По данным Архива по национальной безопасности, тема отношений с Украиной затрагивалась практически во всех разговорах представителей руководства США и РФ.