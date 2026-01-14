Атака США на Венесуэлу
14 января 2026 в 16:51

РЖД решили избавиться от актива в «Москва-Сити»

Никитин: РЖД планируют продать офис в «Москва-Сити»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
«Российские железные дороги» готовятся продать принадлежащие компании площади в комплексе Moscow Towers кластера «Москва-Сити», сообщил министр транспорта РФ Андрей Никитин в беседе с ТАСС. Он пояснил, что инвестиционная программа холдинга составлена с учетом текущей экономической ситуации и гибко реагирует на различные обстоятельства.

Да, это правда, — подтвердил Никитин.

По его словам, в документе инвестпрограммы РЖД заложен как набор обязательных мероприятий, так и ряд мер, реализация которых зависит от внешних факторов. Прежде совет директоров компании утвердил основные финансовые показатели на предстоящий период. Объем инвестиционной программы РЖД на 2026 год составил 713,6 млрд рублей, что ниже аналогичного показателя за предыдущий год.

Ранее Никитин сообщил, что полномасштабные строительные работы на всем протяжении высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург развернутся в 2026 году,. По его словам, ключевые усилия приложат к работе, ведущейся на данном этапе на пилотном участке от Зеленограда до Твери, там будет проводиться тестирование новейшего отечественного высокоскоростного подвижного состава.

