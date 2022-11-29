Рябков заявил, что не знает о «линии деконфликтинга» с США по Украине

Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Сергей Рябков

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что ему ничего не известно о существовании канала деконфликтинга России и США по украинскому вопросу. Так он прокомментировал опубликованную агентством Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника информацию о том, что Вашингтон только один раз с момента начала СВО использовал линию связи между военными США и РФ для предотвращения конфликтов в связи с ситуацией на Украине, передает ТАСС.

Мне неизвестно ни о каком канале деконфликтинга [с США] применительно к происходящему на Украине, вообще неизвестно, — сказал Рябков.

По его словам, Москва и Вашингтон только периодически обмениваются сигналами о том, как в России и США воспринимают действия друг друга — диалога по украинской проблематике между сторонами нет, так как позиции кардинально отличаются.

Рябков подчеркнул, что линия США на вовлеченность в конфликт на Украине чревата тяжелыми последствиями. Он отметил, что Россия посылает американцам сигналы о том, что риски растут.

Что говорят американцы, вы, наверное, можете легко предположить, исходя из публичных комментариев. Они, несмотря на наши многократные опровержения и развернутые пояснения о позиции, продолжают спекулировать, к примеру, как они говорят, это их слова, на безответственной ядерной риторике [РФ], — добавил Рябков.

Дипломат подчеркнул, что со стороны России нет никаких отклонений от военной доктрины в области ядерного сдерживания. Он отметил, что на этот подход не влияет происходящее на Украине и вокруг нее. Рябков выразил недоумение тем, что в США до сих пор находят основания для подобного рода обвинений в адрес Москвы.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США проявляют высочайший уровень токсичности и враждебности по отношению к России на всех уровнях. Она отметила, что негативная ситуация в российско-американских отношениях вынудила Москву перенести проведение запланированного заседания двусторонней консультативной комиссии по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).