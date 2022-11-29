МИД России обвинил США в «токсичности» Захарова заявила о высочайшем уровне токсичности США на всех направлениях

Фото: МИД РФ

Мария Захарова

США проявляют высочайший уровень токсичности и враждебности по отношению к России на всех уровнях, сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram. Она отметила, что негативная ситуация в российско-американских отношениях вынудила Москву перенести проведение запланированного заседания двусторонней консультативной комиссии по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).

На всех направлениях отмечаем высочайший уровень токсичности и враждебности со стороны Вашингтона. В рамках развязанной против нас тотальной гибридной войны практически каждый шаг США применительно к России подчинен патологическому стремлению навредить нашей стране везде, где только возможно, — заявила Захарова.

Представитель ведомства рассчитывает на то, что США будут содействовать проведению встречи комиссии в 2023 году.

28 ноября в МИД РФ заявили, что заседание двусторонней консультативной комиссии по ДСНВ между Россией и США, которое должно было пройти 29 ноября — 6 декабря в Каире, перенесено на более поздний срок.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что Россия не смогла согласовать с Соединенными Штатами Америки программу консультаций по Договору о стратегических наступательных вооружениях. По его словам, у властей США нет никакого желания двигаться далее по приоритетам РФ в сфере ДСНВ, они фокусируются только на возобновлении инспекций. Несмотря на это, подчеркнул Рябков, Россия в будущем предложит США новые даты переговоров по ДСНВ. Дипломат отметил, что они вряд ли произойдут до конца 2022 года.