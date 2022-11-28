Заседание комиссии по ДСНВ между Россией и США перенесли МИД России: заседание двусторонней комиссии с США по ДСНВ перенесено

Фото: Olga Sokolova/Russian Look/Global Look Press

Заседание двусторонней консультативной комиссии по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) между Россией и США, которое должно было пройти 29 ноября — 6 декабря в Каире, не состоится, сообщили РИА Новости в МИД РФ. Отмечается, что заседание перенесено на более поздний срок.

Ранее запланированная в Каире (29 ноября — 6 декабря) сессия Двусторонней консультативной комиссии по российско-американскому Договору о СНВ в указанные даты не состоится. Мероприятие переносится на более поздний срок, — говорится в сообщении.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков уточнил, что заседание консультативной комиссии по ДСНВ состоится с 29 ноября по 6 декабря в Каире. Он добавил, что также ожидаются контакты по линии спецслужб. О приоритетности выработки нового соглашения на смену ДСНВ, срок действия которого истекает в 2026 году, до этого заявил президент США Джо Байден.

Представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Москва не отказывается от контактов с Вашингтоном по исполнению ДСНВ. По ее словам, в скором времени консультативные комиссии двух стран проведут новую сессию переговоров. При этом Захарова добавила, что у российской стороны есть «конкретные и обоснованные претензии к тому, как Вашингтон подходит к выполнению своих обязательств».