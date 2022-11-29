МИД: Россия и США не согласовали программу консультаций по ДСНВ

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Россия не смогла согласовать с Соединенными Штатами программу консультаций по Договору о стратегических наступательных вооружениях, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. По его словам, у США нет никакого желания двигаться далее по приоритетам РФ в сфере ДСНВ и они фокусируются только на возобновлении инспекций, передает РИА Новости.

Мы столкнулись с ситуацией, когда наши американские коллеги по ряду направлений демонстрировали не просто нежелание воспринимать наши сигналы и считаться с нашими приоритетами, а действовали в противоположном ключе. Здесь есть, разумеется, эффект происходящего на Украине и вокруг нее, не буду это отрицать, — сказал Рябков.

По его словам, Россия хочет согласовать сбалансированную программу будущей сессии двусторонней комиссии по ДСНВ с США. Замглавы МИД подчеркнул, что самым главным было послать политический сигнал Соединенным Штатам в ситуации с переносом комиссии по ДСНВ.

Несмотря на это, Рябков заявил, что Россия в будущем предложит США новые даты переговоров по ДСНВ. Дипломат отметил, что они вряд ли произойдут до конца 2022 года.

Я подчеркиваю, это не отмена, а перенос. Мы через какое-то время будем американцам предлагать новые даты. Но это не произойдет сиюминутно, — уточнил он.

28 ноября в МИД РФ заявили, что заседание двусторонней консультативной комиссии по ДСНВ между Россией и США, которое должно было пройти 29 ноября — 6 декабря в Каире, перенесено на более поздний срок.

Рябков уточнил, что также ожидались контакты по линии спецслужб. О приоритетности выработки нового соглашения на смену ДСНВ, срок действия которого истекает в 2026 году, до этого заявил президент США Джо Байден.

Представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Москва не отказывается от контактов с Вашингтоном по исполнению ДСНВ. По ее словам, в скором времени консультативные комиссии двух стран проведут новую сессию переговоров. При этом Захарова добавила, что у российской стороны есть «конкретные и обоснованные претензии к тому, как Вашингтон подходит к выполнению своих обязательств».