Рябков: США заполняют ответственные за визы вакансии в посольстве в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

США начали заполнять вакансии в посольстве в Москве, ответственные за выдачу виз, рассказал на площадке международного дискуссионного клуба «Валдай» замглавы МИД России Сергей Рябков. При этом он отметил, что ситуация с визами пока не нормализуется, сообщает РИА Новости.

Одно время США ссылались на то, что у них персонала не хватает на консульском участке, сейчас вакансии на этом участке в посольстве в Москве, как я понимаю, существовавшее какое-то время назад, заполнены, ссылаться на это нет возможности, но нормализации не происходит, — сказал Рябков.

По его словам, предлоги, по которым американская сторона прекратила визовое обслуживание россиян на территории РФ, надуманны. Москва на всех уровнях поднимает вопрос о необходимости возвращения к нормальности в консульско-визовых отношениях.

Посольство США прекратило выдавать россиянам неиммиграционные визы в мае 2021 года. Это стало следствием дипломатического конфликта между, в ходе которого власти США выслали 10 российских дипломатов, а РФ запретила нанимать в посольство США в Москве россиян и граждан третьих стран. В ответ на это американская дипмиссия заявила, что ей придется значительно сократить штат и из-за этого оказание консульских услуг в полном объеме будет невозможно.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что получить визу в США было сложно и раньше, поэтому приостановление выдачи американским посольством этих документов ничего не изменит. Он также добавил, что виновны в неудобствах для граждан России недружественные действия американских властей.