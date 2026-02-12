Рябков ответил на вопрос о сроках и месте следующей встречи по Украине

Сроки и место проведения следующего раунда переговоров по урегулированию на Украине пока не согласованы, заявил ТАСС замглавы МИД РФ Сергей Рябков. По его словам, параметры будущей встречи еще обсуждаются.

Отвечая на вопрос о возможности проведения очередной встречи в США, дипломат подчеркнул, что подобная информация не разглашается до финальных договоренностей. Он напомнил, что два предыдущих раунда успешно прошли в столице ОАЭ Абу-Даби.

Мы исходим из того, что предыдущие два раунда, которые прошли в Абу-Даби, продемонстрировали, что эта площадка со всех точек зрения оптимальна. Она благоприятствует работе. Но еще раз — никаких объявлений на этот счет с моей стороны нет, потому что это все еще в процессе находится, — отметил он.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что новый раунд переговоров России с США и Украиной может состояться скоро. По его словам, о месте будет сообщено дополнительно.

До этого сообщалось, что новое заседание российско-украинских переговоров планируется провести 17 или 18 февраля. Как рассказал президент Украины Владимир Зеленский, такое решение принято после рекомендации американской стороны продолжить переговорный процесс с Россией на будущей неделе. Зеленский отдельно указал, что одним из центральных вопросов планируемой встречи станет инициатива США о формировании особой экономической зоны в Донбассе.