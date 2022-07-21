Роструд предостерег IKEA от нарушения прав работников Роструд направил IKEA предостережение о недопустимости нарушения трудового законодательства

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Закрытый магазин IKEA в Москве

Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) направила компании IKEA предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований трудового законодательства, пишет РБК со ссылкой на источник в ведомстве. Он отметил, что в настоящее время обеспечение прав граждан, трудящихся в компании, находится на контроле и решается вопрос о проведении проверки.

С учетом правовых норм, регулирующих проверочные мероприятия в соответствии с постановлением правительства РФ № 336 от 10 марта 2022 года, в настоящее время решается вопрос о проведении проверки, — говорится в сообщении ведомства.

В Роструде напомнили, что до конца 2022-го правительством введен мораторий на проведение контрольно-надзорных мероприятий, в том числе плановых, а внеплановые проверки могут проводиться только в исключительных случаях. При этом отмечается, что массовых обращений работников IKEA в адрес ведомства не поступало.

Источник, близкий к IKEA, сообщил изданию, что сейчас компания тесно работает с Рострудом и ведет поиск вариантов трудоустройства сотрудников, которые попадут под оптимизацию персонала.

10 июля российские сотрудники IKEA устроили массовую протестную акцию против шведского руководства мебельной компании. Работники отказались от добровольного увольнения с возмещением оклада в восьмикратном размере. Отмечается, что россияне хотят, чтобы совет директоров шведского мебельного бренда сохранил рабочие места, а также передал бизнес местному владельцу.