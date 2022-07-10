Российские сотрудники IKEA организовали массовый протест Сотрудники IKEA организовали массовый протест против действий работодателя в России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Закрытый магазин «Икеа» в Москве

Российские сотрудники IKEA устроили массовую протестную акцию против шведского руководства мебельной компании. Работники отказались от добровольного увольнения с возмещением оклада в восьмикратном размере, пишет Telegram-канал Baza. Отмечается, что россияне хотят, чтобы совет директоров шведского мебельного бренда сохранил рабочие места, а также передал бизнес местному владельцу.

Шведские мебельщики пытаются уйти из России повыгоднее для себя — вызывают сотрудников магазинов и фабрик по всей стране и предлагают от семи до восьми окладов за заявление [об уходе] по согласию сторон, — говорится в сообщении.

Членам профсоюза работников лесных отраслей и «Торгового единства» не понравилось такое развитие событий. Представители объединений убеждены в том, что российским сотрудникам IKEA удастся сохранить свою работу, если они смогут достучаться до руководства компании. До того как IKEA объявила об уходе с рынка РФ, среднее число рабочих мест в магазинах насчитывалось до 15 тысяч и на фабриках — до 3 тысяч.

Ребята (сотрудники IKEA. — NEWS.ru) фоткаются с табличками «IKEA, мы остаемся» и выкладывают в соцсети. Говорят, если 50% +1 икеевец сделают так же, шведы обязаны будут пойти на переговоры. И если повезет, смогут уехать только после передачи бизнеса новому владельцу — со всеми сотрудниками и их старыми условиями, — сказано в сообщении.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что присоединился к судебному разбирательству с IKEA. Служба намерена использовать правовой инструментарий для защиты прав россиян.