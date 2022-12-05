Россиянам увеличили сумму прожиточного минимума Путин подписал закон об увеличении прожиточного минимума

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении прожиточного минимума для граждан страны до 14 375 рублей, соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Закон вступит в силу с 1 января 2023 года. До этого времени минимальная сумма будет составлять 13 919 рублей.

Помимо повышения минимума на 2023 год Путин утвердил сумму и на 2024 год — тогда для граждан минимальный размер оплаты труда будет составлять 15 049 рублей. Таким образом, по сравнению с нынешним показателем эта сумма будет на 7% выше.

Величина прожиточного минимума в целом по Российской Федерации на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения, в том числе для определения размера федеральной социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом «О государственной социальной помощи», на 2023 и 2024 годы устанавливается федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период, — говорится в документе.

Ранее Минэкономразвития спрогнозировало рост среднемесячной номинальной зарплаты до 80 028 рублей к 2025 году. Такие данные заложены в проекте бюджета. Согласно документу, в этом году номинальная зарплата должна составить 63 888 рублей, в следующем — 69 452 рубля, в 2024-м средняя зарплата уже должна равняться 74 804 рублям.