Россиянам упростили подачу заявления на гражданство ребенка Депутат Толмачев: заявление на гражданство для детей можно будет подать онлайн

Подать заявление на гражданство РФ для ребенка можно будет в электронной форме, сообщил NEWS.ru зампред комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев. Парламентарий отметил, что депутаты приняли в третьем чтении соответствующий закон. Так, законный представитель ребенка сможет подать документы онлайн.

Многие государственные услуги за последние несколько лет перешли в цифру, и всем стало удобнее. Вместо очереди и пачки бумаг — несколько кликов в приложении. Еще одна процедура вскоре перейдет в такой же формат — подача заявления на гражданство РФ для ребенка. Приняли инициативу в третьем чтении, — подчеркнул парламентарий.

Толмачев назвал это нововведение важным, экономящим время и силы молодым родителям. По его словам, мамы и папы смогут в удобной обстановке оформить электронное заявление, не разлучаясь с малышом, быстрее и проще, чем было в прошлом. Депутат отметил, что благодаря новой форме власти упрощают жизнь миллионам российских семей.

