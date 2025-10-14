Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 октября 2025 в 17:01

Россиянам упростили подачу заявления на гражданство ребенка

Депутат Толмачев: заявление на гражданство для детей можно будет подать онлайн

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Подать заявление на гражданство РФ для ребенка можно будет в электронной форме, сообщил NEWS.ru зампред комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев. Парламентарий отметил, что депутаты приняли в третьем чтении соответствующий закон. Так, законный представитель ребенка сможет подать документы онлайн.

Многие государственные услуги за последние несколько лет перешли в цифру, и всем стало удобнее. Вместо очереди и пачки бумаг — несколько кликов в приложении. Еще одна процедура вскоре перейдет в такой же формат — подача заявления на гражданство РФ для ребенка. Приняли инициативу в третьем чтении, — подчеркнул парламентарий.

Толмачев назвал это нововведение важным, экономящим время и силы молодым родителям. По его словам, мамы и папы смогут в удобной обстановке оформить электронное заявление, не разлучаясь с малышом, быстрее и проще, чем было в прошлом. Депутат отметил, что благодаря новой форме власти упрощают жизнь миллионам российских семей.

Ранее в Госдуме предложили продавать красивые госномера для автомобилей на аукционах. Депутат Яна Лантратова призвала направлять вырученные средства в помощь семьям участников СВО.

