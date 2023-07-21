Россиянам разрешат оформлять полисы ОСАГО на срок от одного дня Госдума приняла закон о краткосрочных полисах ОСАГО

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Госдума приняла закон, позволяющий автовладельцам приобретать краткосрочные полисы ОСАГО, сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента. Таким образом россияне смогут оформлять страховку на срок от одного дня до трех месяцев. Закон вступит в силу через 210 дней после официального опубликования.

Согласно документу, в зависимости от срока действия такого полиса страховщиком будут устанавливаться понижающие коэффициенты тарифов. Краткосрочный договор будет вступать в силу через три дня после передачи страховой компании необходимых документов. При этом изменить срок действия полиса после заключения не получится.

Ранее также сообщалось о новых правилах урегулирования убытков по ДТП. Согласно поправкам к закону об ОСАГО, оформление необходимых документов теперь можно осуществить через портал «Госуслуги»

Автомобилисты, оформившие ДТП по Европротоколу, смогут направлять необходимые документы страховщику в режиме онлайн через личный кабинет на «Госуслугах» и через приложение «Госуслуги Авто». Там же будет сформировано заявление о возмещении убытка. При этом страховая компания сможет оперативно уведомить клиента о недостающих документах, которые будут направляться в виде электронных копий.