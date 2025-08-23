Русская Православная Церковь 23 августа совершает память святых новомучеников и исповедников Соловецких, чей подвиг веры стал символом стойкости и преданности Христу в годы гонений, заявил NEWS.ru депутат Брянской областной думы, руководитель движения «Россия Православная» Михаил Иванов. По его словам, дата напоминает о трагической истории XX века.

Изучение подвига соловецких узников должно стать неотъемлемой частью образовательных программ и молодёжной работы. Мы должны рассказывать молодежи о том, как люди разных профессий и социального положения — священники, ученые, крестьяне, военные — сохраняли человеческое достоинство и веру в условиях нечеловеческих испытаний. Это лучший урок патриотизма и гражданственности, — объяснил Иванов.

Ранее иерей Валерий Сосковец заявил, что выходить замуж за нейросеть неправильно — так же, как и за снегиря, за снеговика или за швабру. Для того чтобы постичь религиозный смысл брака, необходим реальный человек, а не нейросеть. По словам Сосковца, грех — это «ошибка» в переводе на русский язык, и выходить замуж за нейросеть является ошибочным действием.