11 сентября 2025 в 09:59

Депутат раскрыл, кому нужно молиться ради процветания России

Депутат Иванов: для процветания России нужно молиться князю Даниилу Московскому

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Для процветания России следует молиться благоверному князю Даниилу Московскому, заявил NEWS.ru депутат Брянской областной думы, руководитель движения «Россия Православная» Михаил Иванов. По его словам, князь стал примером миротворца и созидателя. Депутат напомнил, что день памяти Даниила Московского отмечается ежегодно 12 сентября.

Благоверный князь Даниил вошел в историю не как завоеватель, а как миротворец и созидатель. В этот день особенно уместно посетить основанный им Данилов монастырь в Москве, где покоятся его мощи, или помолиться перед его иконой в любом храме. Именно у его образа мы можем просить о даровании мудрости нашим правителям, о мире и процветании русских земель, о разрешении любых споров и раздоров миром, а не силой, — добавил Иванов.

Иванов отметил, что благоверному князю Даниилу молятся о нахождении своего места в жизни и выборе верного пути в ситуациях, когда от решения зависит судьба многих людей. Его молитва особенно помогает тем, кто занимается государственной службой или миротворческой деятельностью, подчеркнул депутат.

Он — небесный покровитель всех, кто стремится превратить раздоры в согласие, а враждующие стороны — в соратников. Важной традицией этого дня является не только молитва, но и деятельная забота о своем городе. Князь Даниил известен тем, что превращал окраины в центры культуры и духовности. Почему бы в этот день не последовать его примеру и не сделать что-то полезное для своего района — посадить дерево, помочь в благоустройстве храма или просто проявить особое внимание к нуждам соседей, — подытожил Иванов.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что аресты украинских священников напоминают позицию, которую в свое время проповедовал Адольф Гитлер. По его словам, давление на Украинскую православную церковь является претворением в жизнь нацистского наследия.

