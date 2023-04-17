Россиян предложили сажать за новый проступок ЛДПР подготовила проект об уголовной ответственности за надругательство над паспортом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Паспорт гражданина РФ

В России предложили наказывать сроком до года лишения свободы за надругательство над паспортом, соответствующий законопроект подготовили в ЛДПР, передает РИА Новости. Инициатива предполагает изменения в ст. 329 УК РФ, которая запрещает надругательство над гербом и флагом страны.

Надругательство над Государственным гербом Российской Федерации, Государственным флагом Российской Федерации или паспортом гражданина Российской Федерации наказывается ограничением свободы на срок до одного года, либо принудительными работами на тот же срок, либо арестом на срок от трех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до одного года, — гласит новый законопроект.

В пояснительной записке депутаты объяснили, что с 24 февраля 2022 года некоторые граждане РФ на камеру сжигали свои паспорта.

Ранее уехавший в Испанию российский актер Алексей Панин заявил о готовности «выбросить в помойку» диплом Госпремии РФ и «позолоченную медальку», полученные в 2003 году за работу в фильме «Звезда». Артист отметил, что также не исключает отказа от гражданства РФ, если получит паспорт другой страны.