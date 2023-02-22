«Хоть сейчас в помойку выброшу»: Панин об отказе от гражданства и госпремии Панин: готов выбросить диплом Госпремии и отказаться от гражданства РФ, если получу паспорт другой страны

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Алексей Панин

Уехавший в Испанию российский актер Алексей Панин в разговоре с NEWS.ru заявил о готовности «выбросить в помойку» диплом Госпремии РФ и «позолоченную медальку», полученные в 2003 году за работу в фильме «Звезда». Артист отметил, что также не исключает отказа от гражданства РФ, если получит паспорт другой страны.

Если мне дадут гражданство какой-либо страны, я с удовольствием откажусь от российского гражданства. От Госпремии... Да мне по фигу. Я понятия не имею, где у меня валяется подписанный Путиным диплом, я понятия не имею, где валяется позолоченная медалька лауреата Государственной премии. Мне по барабану. Хотите — откажусь хоть сейчас, в помойку выброшу. Мне что есть она, что нет, — рассказал Панин.

В ноябре 2022-го телеведущий Владимир Соловьев потребовал лишить Панина паспорта РФ после оскорбительных высказываний последнего в адрес россиян и руководства РФ. Соловьев отметил, что сейчас принята поправка к закону, которая позволяет лишать гражданства тех, кто предал Родину, и теперь это вполне применимо и к Панину.

Ранее модель Анна Калашникова рассказала, на что актер живет в Испании. По ее мнению, артист, как и другие уехавшие за границу звезды, сумел заработать какую-то сумму до переезда в Европу и сейчас живет на накопления.