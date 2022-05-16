Россия вышла ещё из одной парламентской организации Володин заявил, что Россия выходит из Парламентской конференции Балтийского моря

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о принятом Советом палаты решении о выходе России из Парламентской конференции Балтийского моря (ПКБМ). Это решение озвучено на сайте Госдумы. Спикер отметил, что организация прекратила реальное сотрудничество, а страны-участницы «забыли об интересах собственных граждан».

Сегодня на Совете Думы приняли решение о выходе Российской Федерации из Парламентской конференции Балтийского моря… Некогда полезный формат многостороннего диалога превращён в инструмент антироссийской политики. Это лишает всякого смысла дальнейшее взаимодействие в рамках ПКБМ, — говорится в сообщении.

Постоянными членами ПКБМ являются парламенты Германии, Дании, Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии, Польши, Финляндии, Швеции и Эстонии. Диалогов с парламентами большинства из этих стран уже нет, заявил спикер Госдумы.

Балтийское море становится зоной Североатлантического альянса, сообщил ранее глава латвийского МИД Эдгарс Ринкевичс. Так он прокомментировал планы Финляндии и Швеции присоединиться к НАТО.

Финляндия вместо со Швецией, ранее являвшиеся нейтральными странами, заявили о намерении вступить в НАТО после того, как Россия начала спецоперацию на Украине. 11 мая стало известно, что страны передадут документы одновременно.