Россия выйдет из частичных соглашений Совета Европы Мишустин подписал постановление о выходе России из частичных соглашений СЕ

Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которое прекращает участие России в частичных и расширенных частичных соглашениях Совета Европы. Тем самым он одобрил предложение российского МИД, отмечается в документе, размещенном на официальном портале правовой информации.

В сообщении отмечается, что предложение дипломатов прежде было согласовано с восемью министерствами, которые согласились прекратить участие Москвы в соответствующих соглашениях с 16 марта 2022 года.

Речь идет об участии в группе по международному сотрудничеству по наркотикам и зависимостям; частичном соглашении 1990 года, которое учреждает Европейскую комиссию за демократию через право; частичном открытом соглашении Совета Европы по прогнозированию, предотвращению и оказанию помощи в случае стихийных бедствий и технологических катастроф.

Кроме того, Россия выходит из расширенных частичных соглашении о кинопроизводстве, спорте и культуре.

Ранее стало известно, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил: предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в Евросоюз не испортит отношения Союза с Россией, поскольку они и так изрядно испорчены. По его словам, важно, чтобы эти процессы не приводили к дальнейшему ухудшению отношений Москвы с ЕС.