Песков назвал изрядно подпорченными отношения России и ЕС Песков: предоставление Киеву и Кишиневу статуса кандидатов на вступление в ЕС не испортит отношения РФ с Союзом

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Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в Евросоюз не испортит отношения Союза с Россией, поскольку они и так изрядно испорчены. По его словам, которые приводит ТАСС, важно, чтобы эти процессы не приводили к дальнейшему ухудшению отношений Москвы с ЕС.

Их очень сложно дальше испортить, они и так уже изрядно подпорчены, — сообщил представитель Кремля.

Ранее постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов заявил, что Россия не сможет вернуться к прежнему формату общения с Евросоюзом. По его словам, Брюсселю необходимо пересмотреть свою позицию и вернуться к диалогу с Москвой, чтобы остановить «деградацию» отношений.

В свою очередь зампредседателя Совфеда Константин Косачев предположил, что вслед за полным разрывом отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ) и Советом Европы Россия может аналогичным образом поступить и с Евросоюзом. По его мнению, это произойдет, если ЕС продолжит выходить за пределы своей компетенции.