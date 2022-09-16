Россия ввела ответные санкции против Австралии МИД РФ запретил 41 австралийцу въезжать в Россию

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Министерство иностранных дел России ввело ограничения на въезд для 41 гражданина Австралии, гласит заявление ведомства. В нем говорится, что в список попали лица, ответственные за развязывание антироссийской повестки в стране. Среди них — журналисты, депутаты и подрядчики военно-промышленного комплекса.

В ответ на политически мотивированные санкции против российских физических и юридических лиц со стороны правительства Австралии, вводимые в рамках русофобской кампании «коллективного Запада», въезд в нашу страну на бессрочной основе закрывается дополнительно для 41 австралийца из числа подрядчиков военно-промышленного комплекса, журналистов и муниципальных депутатов, формирующих в этой стране антироссийскую повестку дня, — сообщает пресс-служба МИД РФ.

Ранее власти Австралии расширили антироссийский санкционный список, добавив в него 16 человек. В частности, список пополнили олимпийская чемпионка Алина Кабаева и три Путина — Михаил, Роман и Игорь, которых в Канберре назвали родственниками президента России.

Под санкциями Австралии также оказались несколько российских чиновников — министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, министр строительства Ирек Файзуллин, министр транспорта Виталий Савельев, председатель правления банка «Россия» Михаил Клишин, гендиректор «Росгеологии» Сергей Горьков и детский омбудсмен Мария Львова-Белова.