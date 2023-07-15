Россия устанавливает место падения ракеты КНДР

Фото: Kim Jae-Hwan/Keystone Press Agency/Global look Press

МИД и Минобороны России устанавливают место падения запущенной КНДР межконтинентальной баллистической ракеты, сообщил замглавы внешнеполитического ведомства Андрей Руденко, слова которого приводит ТАСС. Он также назвал причину проводимых Пхеньяном испытаний.

Насколько я знаю, мои коллеги с Министерством обороны продолжают это исследовать, но пока четкой информации о том, что ракета упала в экономической зоне России, у нас нет, — сказал Руденко.

По его словам, пуски ракет и другие военные приготовления являются ответной реакцией Северной Кореи на действия США и их союзников. Дипломат отметил, что те провоцируют Пхеньян на наращивание своей оборонной мощи.

Северная Корея произвела запуск баллистической ракеты «Хвасон-18» с двигателем на твердом топливе 12 июля. Он стал 12 по счету с начала текущего года.

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что Пхеньян не намерен прекращать разработку более совершенных систем вооружений из-за действий «враждебных сил», которые подрывают безопасность на Корейском полуострове. Он подчеркнул, что Северная Корея предпримет более значимые военные меры наступательного характера, пока США и Южная Корея не признают провал политики против КНДР и не откажутся от нее.