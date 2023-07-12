Северная Корея запустила новую ракету Береговая охрана Японии: КНДР провела пуск, вероятно, баллистической ракеты

Фото: kcnawatch. co/Global Look Press

Северная Корея осуществила пуск, предположительно, баллистической ракеты. Это произошло 12 июля в 09:59 по местному времени (03:59 мск). Об этом сообщила служба безопасности на море Японии со ссылкой на Минобороны.

Северная Корея осуществила пуск, предположительно, баллистической ракеты. Просьба к воздушным и морским судам следить за информацией и в случае падения фрагментов, не приближаясь к ним, сообщать в службу безопасности на море, — говорилось в сообщении.

В 11:15 по местному времени (05:15 мск) ведомство сообщило, что ракет упала.

Япония в связи с запуском заявила протест КНДР.

Нынешний запуск стал двенадцатым с начала года и первым с 15 июня. В 2022 году Северная Корея провела 37 запусков.

Ранее Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что КНДР более не станет уведомлять Международную морскую организацию (IMO) о запуске своих ракет. Такое решение власти Северной Кореи приняли после выхода резолюции организации, осуждающей ракетные пуски страны. Пхеньян счел данный документ декларацией отсутствия необходимости подобных предупреждений.