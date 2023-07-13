Ким Чен Ын пообещал усилить милитаризацию КНДР Ким Чен Ын: КНДР не прекратит совершенствовать системы вооружений

Фото: kcnawatch. co/Global Look Press

КНДР не намерена прекращать разработку более совершенных систем вооружений из-за действий «враждебных сил», которые подрывают безопасность на Корейском полуострове. Об этом лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил после успешного запуска межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-18», которым он лично руководил. Высказывание главы государства передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Выразив полное удовлетворение результатами испытательного пуска, уважаемый товарищ Ким Чен Ын с радостью сказал, что нынешний успех продемонстрировал мощь КНДР, в арсенале которой есть надежное средство сдерживания ядерной войны, предназначенное для самозащиты и сокрушительного наступления. <...> Он повторил, что не будет никаких изменений или колебаний в стратегическом курсе ТПК и правительства КНДР по ускоренной разработке более совершенных, эффективных и надежных систем вооружений, — пишет агентство.

Ким Чен Ын также заявил, что Северная Корея предпримет более значимые военные меры наступательного характера, пока США и Южная Корея не признают провал политики против КНДР и не откажутся от нее.

12 июля прошел испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-18» с двигателем на твердом топливе. Ее назвали «ведущей системой вооружения стратегических сил КНДР».

Ранее сообщалось, что США и Южная Корея на заседании ядерной консультативной группы намереваются обсудить вопрос применения ядерного оружия против КНДР. Первое заседание группы намечено на 18 июля. Предположительно, оно пройдет в Сеуле. Вашингтон и Сеул в апреле приняли Вашингтонскую декларацию, которая предполагает создание консультативной группы по проблемам ядерного планирования для реагирования на угрозы режиму нераспространения со стороны Пхеньяна. Также Южная Корея заручилась обещанием США оперативно применить «всю силу альянса», в том числе атомное оружие, в случае ядерного удара с стороны КНДР.