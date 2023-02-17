Россия разорвала договор с Чехией о генконсульстве в Екатеринбурге

Фото: shutterstock

Россия денонсировала соглашение с Чехией о генконсульстве в Екатеринбурге. Такую инициативу ранее выдвинул МИД РФ, ее одобрило правительство. Распоряжение подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным. Кабмин поручил российскому внешнеполитическому ведомству уведомить чешскую сторону о принятом решении.

Принять предложение МИД РФ о денонсации соглашения между правительством РФ и правительством Чешской Республики об учреждении генконсульства в Чешской Республики в г. Екатеринбурге от 5 ноября 2001 года, заключенного в форме обмена нотами, — следует из текста документа.

16 февраля Госдума единогласно приняла закон о прекращении действия на всей территории России Устава Совета Европы, а также 20 международных договоров с организацией. В рамках этого решения будет денонсирован 21 документ, включающий европейские конвенции о противодействию терроризму, Европейскую хартию местного самоуправления, Европейскую социальную хартию, а также о защите прав человека и другие.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что тема мирного договора с Японией для России закрыта. Она отметила, что Москва будет следить за планами по размещению гиперзвуковых ракет США в Японии. По ее словам, размещение вооружений изменит ситуацию с безопасностью в регионе и повлияет на стратегическую стабильность в мире.