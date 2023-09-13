Россия проведет демарш Великобритании из-за подготовки диверсантов ВСУ

Фото: МО Украины

Россия проведет демарш Великобритании по дипломатическим каналам в связи с появлением информации о подготовке украинских диверсионных групп, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. По ее словам, Москва уже неоднократно доводила до Лондона недопустимость участия в подобной деятельности. Россия требует прекратить подготовку лиц, планирующих совершать атаки на территории страны.

В этот раз не просто наши доводы, а абсолютное неприятие, порицание и требование прекратить подобную деятельность будут доведены до британской столицы, — заявила Захарова.

О подготовке украинских диверсионных групп Великобританией ранее рассказал президент России Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме. По его словам, в этом признались диверсанты, попавшие в плен. Они планировали подорвать ЛЭП и спровоцировать Россию на нанесение ударов по украинским атомным объектам. Путин подчеркнул, что страны Запада недооценивают серьезность подобных действий и это вызывает беспокойство.

Как сообщалось ранее, российские военные нанесли удар по базе подготовки украинских диверсантов в зоне проведения специальной военной операции. Как утверждает представитель Минобороны России Игорь Конашенков, объект был успешно поражен.