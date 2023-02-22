Россия продолжит соблюдать ограничения по носителям ядерных боезарядов В Минобороны заявили, что РФ будет и дальше соблюдать ограничения СНВ-3 по носителям ядерных боезарядов

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Россия и дальше будет соблюдать ограничения Договора между РФ США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) по количеству носителей ядерных боезарядов, заявил замначальника главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ генерал-майор Евгений Ильин. Он уточнил, что между сторонами продолжится обмен уведомлений. Как сказал Ильин в ходе своего выступления в Госдуме, указанный процесс в рамках соглашений 1988 года налажен и будет реализован в полном объеме, передает РИА Новости.

Что касается уровней, которые были объявлены президентом по количеству носителей ядерных боезарядов, они также будут соблюдаться... И, соответственно, процесс обмена уведомлений также налажен, он существует и будет реализован в полном объеме. С точки зрения выполнения обязательств данного соглашения меры направлены на предотвращение ложных срабатываний, что является важным для поддержания стратегической стабильности, — заметил генера-майор.

Договор был подписан в Праге в 2010 году. Он представляет собой соглашение о взаимном сокращении арсеналов развернутых стратегических ядерных вооружений.

Президент России Владимир Путин заявил о приостановке участия РФ в ДСНВ 21 февраля. Инициативу уже поддержали депутаты Госдумы. Также за законопроект на совместном заседании единогласно проголосовали представители Комитетов Совфеда по международным делам и по обороне и безопасности.

Представитель Госдепартамента США Нед Прайс говорил, что Вашингтон призывает Россию придерживаться обязательств и не начинать ядерную войну.