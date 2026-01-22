Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
22 января 2026 в 18:26

Россия пригрозила ответом на высылку сотрудника своего посольства из ФРГ

МИД: Россия даст соответствующий ответ на высылку своего военного атташе из ФРГ

Читайте нас в Дзен

Россия не оставит без ответа высылку своего военного атташе властями Германии, заявили представители МИД РФ в комментарии РИА Новости. Там ответили, что Москва намерена предпринять соответствующие меры.

Россия даст соответствующий ответ, — сказали журналистам в ведомстве.

Ранее на ситуацию отреагировало посольство России в ФРГ, заявив, что скандал с высылкой военного атташе представляет собой «наспех состряпанную провокацию». В дипмиссии также подчеркнули, что недружественные шаги Берлина не останутся без ответа.

До этого о том, что Берлин высылает военного атташе российского посольства, сообщала немецкая газета Der Spiegel со ссылкой на свои источники. Перед этим немецкая пресса писала об аресте женщины с германо-украинским гражданством, которая, как утверждается, якобы «шпионила в пользу российской разведки».

Еще раньше канцлер ФРГ Фридрих Мерц назвал Россию европейской страной. Он подчеркнул, что в случае восстановления баланса в отношениях с Москвой, установления мира и гарантирования свободы ЕС, в частности Германия, сможет пройти еще одно важное испытание.

Россия
МИД РФ
Германия
дипломаты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Вэнс назвал Гренландию ключевым звеном в нацбезопасности США
В США зафиксировали массовое разочарование граждан в Трампе
Запуск спецвагонов для пассажиров без детей вызвал шквал критики
Роскомнадзор отреагировал на сообщения о блокировке ботов для раздевания
Мать заставила дочь ползти по улице на коленях из-за долгов за учебу
Российский мультфильм номинировали на «Оскар»
Вэнс раскрыл, как идут переговоры США и НАТО о приобретении Гренландии
Посол Белоруссии в России получил новые полномочия
Названы возможные цели модернизированной ракеты «Искандер»
Принц Гарри обвинил популярный таблоид в превращении жизни жены в страдание
В США полиция использовала пятилетнего ребенка как «приманку» для мигрантов
«Со мной неинтересно?»: Зеленский оконфузился на форуме в Давосе
ДТП с участием КамАЗа унесло жизни трех человек
Украине предрекли долгие годы без электричества
Юрист назвал аргумент в пользу пилота, посадившего в поле самолет
Коростелев и Непряева приняли важное решение по Олимпиаде
Покажут ли в РФ Олимпиаду-2026? Где смотреть, будет ли Россия
В Госдуме сравнили ВСУ с фашистами из-за зверств в Курской области
Летчики заступились за пилота, посадившего самолет в пшеничное поле
Трамп дал оценку переговорам с Зеленским
Дальше
Самое популярное
Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто
Семья и жизнь

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий
Семья и жизнь

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.