Россия пригрозила ответом на высылку сотрудника своего посольства из ФРГ МИД: Россия даст соответствующий ответ на высылку своего военного атташе из ФРГ

Россия не оставит без ответа высылку своего военного атташе властями Германии, заявили представители МИД РФ в комментарии РИА Новости. Там ответили, что Москва намерена предпринять соответствующие меры.

Россия даст соответствующий ответ, — сказали журналистам в ведомстве.

Ранее на ситуацию отреагировало посольство России в ФРГ, заявив, что скандал с высылкой военного атташе представляет собой «наспех состряпанную провокацию». В дипмиссии также подчеркнули, что недружественные шаги Берлина не останутся без ответа.

До этого о том, что Берлин высылает военного атташе российского посольства, сообщала немецкая газета Der Spiegel со ссылкой на свои источники. Перед этим немецкая пресса писала об аресте женщины с германо-украинским гражданством, которая, как утверждается, якобы «шпионила в пользу российской разведки».

Еще раньше канцлер ФРГ Фридрих Мерц назвал Россию европейской страной. Он подчеркнул, что в случае восстановления баланса в отношениях с Москвой, установления мира и гарантирования свободы ЕС, в частности Германия, сможет пройти еще одно важное испытание.