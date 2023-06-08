Москва отреагировала на требование Румынии выслать российских дипломатов МИД: Москва ответит на решение Румынии выслать более 50 сотрудников российского посольства

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Москва ответит на решение Румынии выслать сотрудников посольства России, сообщили РИА Новости в МИД России. Ранее Бухарест потребовал, чтобы страну покинули более 50 работников дипмиссии.

Как ранее заявляла российская сторона, Россия даст соответствующий ответ, — сообщили в ведомстве.

В МИД Румынии ранее подчеркнули, что российская сторона была уведомлена о том, что у нее есть не более 30 дней на выполнение требования румынской стороны. В противном случае Бухарест отзовет аккредитацию у некоторых сотрудников посольства России.

В ведомстве также объяснили, что этот шаг связан с желанием уравнять количество румынских представителей в России и российских в Румынии.

Ранее стало известно о том, что нескольким сотням сотрудников немецких учреждений в России придется покинуть страну. Речь идет о работниках образовательных учреждений и дипломатических представительств. Также из РФ уедут сотрудники культурного центра имени Гете. Согласно решению Москвы, всего в стране должно остаться не более 350 работников немецких учреждений.