МИД Румынии потребовал, чтобы в течение месяца страну покинули более 50 сотрудников российского посольства, говорится в заявлении на сайте румынского МИД. В ведомстве объяснили, что это связано с желанием уравнять количество румынских представителей в России и российских в Румынии.