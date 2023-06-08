МИД Румынии потребовал, чтобы в течение месяца страну покинули более 50 сотрудников российского посольства, говорится в заявлении на сайте румынского МИД. В ведомстве объяснили, что это связано с желанием уравнять количество румынских представителей в России и российских в Румынии.
По решению румынских властей, Россия должна сократить количество сотрудников посольства в Румынии на 51 человека — 21 дипломата и 30 человек технико-административного персонала. <...> Выбор должностей, которые будут сокращены, и лиц, которым придется покинуть Румынию, будет осуществляться Российской Федерацией с соблюдением ограничений, относящихся к каждой категории должностей, — говорится в заявлении.