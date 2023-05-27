Сотням немецких учителей и дипломатов придется покинуть Россию SZ: немецкие учителя и дипломаты уедут из РФ из-за сокращения числа сотрудников учреждений ФРГ

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Нескольким сотням сотрудников немецких учреждений в России придется покинуть страну из-за сокращения предела численности работников из Германии, сообщает газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на источники. По данным журналистов, речь идет о сотрудниках образовательных учреждений и дипломатических представительств. Также уедут сотрудники культурного центра имени Гёте.

Согласно решению Москвы, всего в стране должно оставаться не более 350 немецких сотрудников, говорится в материале. По словам авторов, Москву возмутило, что Германия направила в Россию почти вдвое больше служащих, чем РФ в ФРГ, а потому МИД и принял решение сократить число работников немецких учреждений и культурных организаций в стране.

В МИД Германии заявили, что Берлин попытается сбалансировать присутствие России в Германии в ответ на действия Москвы. Журналисты утверждают, что как только немецкие служащие покинут Россию, от Германии сразу же последует ответная реакция.

Установленный с начала июня Россией предел потребует больших сокращений во всех областях нашего присутствия в РФ, — отметили в министерстве.

Месяц назад немецкое издание Bild писало, что власти России вышлют 34 немецких дипломата. По данным журналистов, всего в стране работали примерно 90 дипломатов из Германии. Максимальное число сотрудников дипломатических представительств ФРГ в России также будет значительно ограничено, говорится в публикации.