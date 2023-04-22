Стало известно, сколько немецких дипломатов вышлет Россия Bild: Россия высылает 34 из примерно 90 работающих в Москве немецких дипломатов

Фото: Aleksandr Schemlyaev/Global Look Press

Посольство Германии в Москве

Власти России вышлют 34 немецких дипломата, передает издание BIld. По информации издания, всего в стране работало примерно 90 дипломатов из Германии.

Максимальное число сотрудников дипломатических представительств ФРГ в России также будет значительно ограничено.

Ранее в МИД России заявили, что Германия выслала из страны 20 российских дипломатов. Ведомство осудило действия Берлина, отметив, что немецкая сторона продолжает демонстративно разрушать двусторонние отношения. Кроме того, в МИД отметили, что ФРГ нарушила обещание не афишировать высылку дипломатов. Немецкие власти сообщили об этом СМИ, которые регулярно используют «для организации контролируемых утечек и информационных вопросов», заявили в МИД.

Политолог Владимир Сергиенко отметил, что глава МИД ФРГ Анналена Бербок — беспрецедентно недалекий политик и русофобка — хочет задать тон в ЕС на высылку российских дипломатов. Он напомнил, что с 2022 года из ЕС потребовали уехать свыше 400 членов дипкорпусов РФ.

Сергиенко отметил, что «абсолютная травля двусторонних отношений» ФРГ и России ведет к тому, что дипломатическая деятельность станет технически невозможной. Эксперт не исключил, что это и является целью Берлина.