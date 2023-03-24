Россия намерена построить трассу в обход Каспийского моря Хуснуллин: Россия намерена построить с Казахстаном и Туркменией трассу в обход Каспия

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что Москва планирует обсудить с Казахстаном и Туркменией строительство трассы в обход Каспийского моря. Сделаем это на форуме «Россия — исламский мир: KazanForum» в мае, отметил он в беседе с РИА Новости.

18 мая мы будем проводить KazanForum, и мы там обязательно с коллегами из Казахстана и Туркменистана планируем обсудить строительство трассы в обход Каспия, возможно, подпишем соглашение, — подчеркнул вице-премьер.

О том, что Россия и Туркмения обсуждают строительство автомагистрали вдоль восточного побережья Каспийского моря, стало известно в конце января, когда рабочую поездку в эту среднеазиатскую республику совершили премьер-министр Михаил Мишустин и Хуснуллин.

Глава «Автодора» Вячеслав Петушенко ранее говорил, что с учетом перенастройки логистики выход к Каспию имеет большое значение. Он считает, что его может обеспечить строительство Юго-Восточной хорды, которая рассматривается в связке с трассой «Меридиан», основным направлением которой является Китай.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что на строительство трассы М-12 Москва — Казань будет направлено еще 30 млрд рублей. Средства будут выделены из резервного фонда кабмина. Дополнительные средства позволят ввести в эксплуатацию участок в Московской области протяженностью 42,5 км. Движение до Казани по трассе планируется открыть до конца 2023 года.