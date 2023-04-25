Россия может отступить от моратория по размещению ракет В МИД допустили отказ России от запрета по размещению ракет средней и меньшей дальности

Фото: MFA Russia/globallookpress.com

Россия может перестать придерживаться моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности из-за действий США, заявил в интервью ТАСС директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков. По его словам, «дестабилизирующие военные программы США и их союзников» делают мораторий «все более хрупким».

Сейчас можно с уверенностью говорить о том, что дестабилизирующие военные программы США и их союзников делают наш мораторий все более хрупким — применительно как к АТР, так и к Европе, — сказал дипломат.

Ермакова подчеркивает, что Россия оценит скорость и дальность ракетных систем американского производства, потенциально способных появиться в Азиатско-Тихоокеанском регионе, включая территорию Японии.

Главы СССР и США Михаил Горбачев и Рональд Рейган подписали договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в 1987 году. Страны договорились не производить и не испытывать новые РСМД. Договор должен был действовать бессрочно, но одна из сторон могла из него выйти, предъявив убедительные доказательства, что другая сторона нарушила свои обязательства.

Ранее военный эксперт Виктор Литовкин заявил, что приостановка Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) со стороны России приведет к тому, что США теперь не смогут инспектировать наши новые ракеты, в частности, они не увидят «Сарматы».