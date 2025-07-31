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31 июля 2025 в 17:20

Россия готовится наладить ж/д сообщение с одной страной

Путин: Россия и Лаос планируют организовать ж/д сообщение через Китай

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Россия и Лаос прорабатывают возможность организации грузовых железнодорожных перевозок через Китай, заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, такое решение принято в связи с ростом грузопотоков, передает пресс-служба Кремля.

В планах — организация железнодорожных [перевозок] грузов через территорию дружественного нам Китая, — сказал глава государства.

Ранее президент Лаоса Тхонглун Сисулит заявил, что России передадут двух слонов в качестве подарка по случаю 65-летия дипломатических отношений между странами. Владимир Путин поблагодарил коллегу за этот жест. Встреча глав двух государств проходила в четверг, 31 июля, в Кремле.

Кремль сообщал, что Путин и Сисулит планировали обсудить актуальные вопросы российско-лаосского сотрудничества, в том числе в сферах торговли, экономики и культуры. Президенты должны были обменяться мнениями по основным темам региональной и глобальной повестки дня. Ожидается, что по результатам встречи будет принято несколько двусторонних документов.

Владимир Путин
Лаос
перевозки
Китай
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