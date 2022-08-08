Россия готова помочь МАГАТЭ посетить Запорожскую АЭС Постпред Ульянов заявил, что Россия посодействует МАГАТЭ в поездке на Запорожскую АЭС

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Россия готова содействовать руководству МАГАТЭ в организации визита сотрудников Международного агентства по атомной энергетике на Запорожскую АЭС, сообщил РИА Новости постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Он подчеркнул, что Москва заинтересована в том, чтобы агентство получило информацию о происходящем вокруг АЭС с учетом дезинформации, распространенной киевским режимом. По словам постпреда, нота была направлена в организацию 4 августа.

Мы действительно направили 4 августа — от 5 августа она была распространена — циркулярную ноту о том, что мы готовы оказать содействие руководству МАГАТЭ в организации такого визита на Запорожскую АЭС. Там также говорилось, что Россия заинтересована в том, чтобы агентство располагало информацией с учетом преступных действий Киева и той кампании дезинформации, которую развернул режим Зеленского, — сказал Ульянов.

Военно-гражданская администрация Энергодара накануне сообщила, что в ночь на 7 августа украинские войска нанесли удар из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» по территории АЭС. Отмечается, что обломки запущенной ракеты приземлились в 400 метрах от главного энергоблока.

Начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ Михаил Мизинцев заявил о сохранности критически важной инфраструктуры Запорожской АЭС благодаря грамотным действиям подразделений Вооружённых сил России.

В Минобороны РФ позднее охарактеризовали обстрел Запорожской АЭС из РСЗО как акт ядерного терроризма для создания гуманитарной катастрофы. Там подчеркнули, что артиллерийский обстрел был совершен украинскими подразделениями 44-й артиллерийской бригады из района населенного пункта Марганец, на противоположном берегу Каховского водохранилища.

Президент Украины Владимир Зеленский отрицает факт обстрела украинскими вооруженными силами Запорожской АЭС, по его словам, это было совершено якобы российскими военными.