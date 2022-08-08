В Минобороны РФ назвали удар по Запорожской АЭС актом ядерного терроризма

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Украина совершила акт ядерного терроризма на объектах энергетической инфраструктуры Запорожской АЭС для создания гуманитарной катастрофы в районах Херсона и Запорожья, сообщило Минобороны России в Telegram-канале. Отмечается, что обстрел из РСЗО был совершен украинскими подразделениями 44-й артиллерийской бригады из района населенного пункта Марганец, на противоположном берегу Каховского водохранилища.

7 августа режимом Зеленского совершён новый акт ядерного терроризма на объектах энергетической инфраструктуры Запорожской АЭС для создания гуманитарной катастрофы в Херсонской и Запорожской областях, — говорится в сообщении.

В военном ведомстве добавили, что результатом артиллерийского обстрела объекта со стороны Украины также стали повреждения на высоковольтной линии «Каховская», которая обеспечивает электричеством Запорожскую и Херсонскую области.

Также на Запорожской АЭС произошел скачок напряжения, из-за чего случилось задымление на открытом распределительном устройстве станции. На АЭС сработала система защиты, отключившая подачу электроэнергии.

Военно-гражданская администрация Энергодара накануне сообщила, что ночью на 7 августа украинские войска нанесли удар из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» по территории АЭС. Отмечается, что обломки запущенной ракеты приземлились в 400 метрах от главного энергоблока.

Ранее начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ Михаил Мизинцев заявил о сохранности критически важной инфраструктуры Запорожской АЭС благодаря грамотным действиям подразделений Вооружённых сил России. Он подчеркнул, что в случае аварии на Запорожской АЭС произойдёт катастрофа, которая по масштабам превысит последствия аварий на АЭС в Чернобыле и Фукусиме.