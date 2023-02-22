Рябков назвал три страны, угрожающие Москве единым кулаком Рябков: Россия будет воспринимать Францию, Великобританию и США как единый кулак

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Рябков

Оружие Франции, Великобритании и США представляет собой единый кулак против Москвы и должно рассматриваться в совокупности, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. При этом Россия располагает техническими средствами, которые позволяют надежно оценивать происходящее, передает ТАСС.

С точки зрения военного планирования, анализа той ситуации, в которой Россия находится по обеспечению ее собственной безопасности, пренебрегать британским и французским потенциалами невозможно, — сказал замминистра.

Рябков уточнил, что Москва будет придерживаться центральных количественных ограничений в рамках ДСНВ и соглашения об уведомлении о запусках баллистических ракет. По словам замминистра, такое решение принято для обеспечения стабильности и предсказуемости.

Остальное, уточнил политик, зависит от курса Соединенных Штатов.

Ранее в ходе выступления с посланием Федеральному собранию Путин заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, однако Москва не выходит из договора окончательно.