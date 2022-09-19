Россия будет оформлять единые электронные визы гражданам 52 стран

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россия будет оформлять единые электронные визы гражданам 52 иностранных государств, сообщается на сайте МИД России. К концу года планируется завершить модернизацию сайта по выдаче электронных виз иностранцам, после чего российскому руководству будут представлены соответствующие предложения.

Руководству страны будут представлены предложения о практическом запуске системы оформления единых электронных виз с сохранением полного перечня из 52 иностранных государств, гражданам которых оформляются единые электронные визы, — сказано в сообщении.

Ранее руководитель Ростуризма Зарина Догузова призвала ускорить запуск единой электронной визы, которая позволит посетить сразу 52 страны мира. Она добавила, что среди этих стран есть государства, которые ведут себя недружественно по отношению к России, однако туристов из этих стран нужно пускать в Россию, чтобы они смогли открыть для себя страну, увидеть все ее красоты и «оставить здесь некоторые средства, которые не будут лишними для экономики».