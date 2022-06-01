Российские власти облегчили жизнь выпускникам из ДНР Кабмин одобрил проект соглашения о взаимном признании дипломов с ДНР

Выпускник вуза / Фото Dmitry Chasovitin/Global Look Press

Дипломы выпускников вузов Донецкой Народной Республики будут признаваться на территории России, и наоборот, соответствующий проект соглашения подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина. Отмечается, что это позволит снизить административные барьеры и облегчить жизнь как студентам, так и обладателям ученых степеней и квалификаций.

[Постановляется] одобрить представленный Минобрнауки России согласованный с МИДом и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и предварительно проработанный с донецкой стороной проект соглашения между правительством РФ и правительством ДНР о взаимном признании образования или квалификаций, — говорится в тексте документа.

В правительстве добавили, что Москва планирует подписать аналогичное соглашение с ЛНР, его проект уже разрабатывается.

Ранее замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что выпускники школ региона хотят попробовать поступить в российские вузы. Он также отметил, что некоторые из них в этом году попытаются сдать ЕГЭ по российским требованиям.

28 мая председатель совета федеральной территории «Сириус» Елена Шмелёва рассказала, что образовательные модели инновационного научно-технического центра «Сириус» будут предложены для применения в ДНР и ЛНР. Она отметила, что республикам предложат не только профильные программные предметы, но включат и историю, литературу, русский язык, обществознание.