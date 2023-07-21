Российских школьников будут обучать боевому применению беспилотников Сенатор Шейкин: в российских школах с 1 сентября будут обучать боевому применению беспилотников

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В программу школьного образования с 1 сентября внедрят курс боевого применения беспилотников, сообщил сенатор Артем Шейкин. По его словам, которые приводит РИА Новости, обучение будет проводиться в рамках уроков начальной военной.

Предложение нами было выработано в ходе работы секции совета по развитию цифровой экономики при СФ и направлено министру обороны России. Предложение было рассмотрено и поддержано, в том числе и Минпросвещения. По планам, школьники с 1 сентября на уроках начальной военной подготовки будут изучать основы боевого применения беспилотников, — рассказал Шейкин.

Сенатор также представил выдержки из официального ответа замминистра обороны Руслана Цаликова о соответствующих курсах. В документе сказано, что школьникам предстоит изучать тактико-технические характеристики БПЛА, методы ведения разведки и способы борьбы с дронами.

Ранее замглавы комитета Госдумы по развитию гражданского общества Владимир Шаманов предлагал привлекать участников СВО к обучению детей патриотизму. По мнению депутата, обязанность по организации встреч ветеранов с молодежью необходимо возложить на образовательные учреждения, причем патриотическая работа должна вестись на протяжении всего образовательного процесса. Кроме того, уже с сентября старшеклассники будут изучать на уроках истории причины начала спецоперации на Украине.