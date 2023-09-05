Силы ПВО сбили украинский БПЛА в Подмосковье Минобороны РФ: ПВО уничтожили украинский БПЛА в Истринском районе Подмосковья

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

Российские военные утром 5 сентября предотвратили террористическую атаку Киева с применением беспилотного летательного аппарата, сообщили в Минобороны РФ. По данным оборонного ведомства, инцидент произошел в Истринском районе Подмосковья.

Утром 5 сентября пресечена террористическая атака киевского режима с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Истринского района Московской области, — говорится в сообщении Минобороны.

О том, что в небе над Истрой был уничтожен беспилотник, также сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, аппарат готовился осуществить атаку на объекты российской столицы. Он также отметил, что еще один аппарат военные сбили над территорией Калужской области. Данную информацию подтверждали и в Минобороны.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что военным ВС РФ удалось пресечь еще одну попытку Киева совершить террористическую атаку с помощью БПЛА самолетного типа на территории РФ. БПЛА противника был перехвачен и потерпел крушение в Рузском районе Московской области.