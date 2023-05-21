Российские силы взорвали мост, по которому ВСУ шли в Артемовск Минобороны: российские силы взорвали мост, по которому ВСУ шли в Артемовск

Фото: Министерство обороны РФ

Российские силы уничтожили мост, по которому украинская армия отправляла подкрепление и боеприпасы в Артемовск (Бахмут), сообщил в ходе брифинга представитель Минобороны Игорь Конашенков. Он еще раз подтвердил, что город полностью находится под контролем РФ.

На Артемовском тактическом направлении в результате наступательных действий штурмовых отрядов ЧВК «Вагнер» при поддержке артиллерии и авиации Южной группировки войск завершено освобождение города Артемовск. <...> Кроме того, в районе населенного пункта Красное уничтожен автомобильный мост, по которому в Артемовск перебрасывались подкрепления ВСУ, а также склад боеприпасов 60-й механизированной бригады ВСУ, — сказал Конашенков.

В новой сводке представитель Минобороны отметил Артемовское тактическое направление отдельным пунктом. По его словам, суммарно за сутки там были убиты около 100 украинских военнослужащих, а также уничтожены девять единиц техники, включая танк и польскую артиллерийскую установку Krab.

20 мая пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала заявление связанного с ЧВК «Вагнер» бизнесмена Евгения Пригожина, что российские силы полностью взяли под свой контроль Артемовск. Он напомнил, что операция по взятию города длилась 224 дня. Бизнесмен добавил, что с 25 мая ЧВК «Вагнер» начнет выводить подразделения из Артемовска.

В ответ на это пресс-секретарь Восточной группировки украинской армии Сергей Череватый заявил, что ВСУ не сдавали Артемовск, а слова Пригожина о взятии города — неправда. Он уточнил, что бои за город продолжаются. Замминистра обороны Украины Анна Маляр, в свою очередь, отметила, что ситуация критическая, но ВСУ еще контролируют ряд объектов.

Сегодня президент России Владимир Путин поздравил со взятием Артемовска в ДНР группу «Вагнер» и всех военнослужащих подразделений ВС РФ.