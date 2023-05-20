«Наши подразделения продолжают бои»: ВСУ опровергли сдачу Артемовска Представитель ВСУ Череватый: украинские военные сражаются за Артемовск

Фото: МО Украины

ВСУ не сдавали Артемовск, слова российского бизнесмена Евгения Пригожина о взятии города — неправда, заявил пресс-секретарь Восточной группировки украинской армии Сергей Череватый в разговоре с Reuters. По его словам, бои за город продолжаются. Замминистра обороны Украины Анна Маляр в своем Telegram отметила, что ситуация критическая, но ВСУ еще контролируют ряд объектов.

Минобороны РФ об актуальной ситуации в Артемовске не сообщало.

Это (взятие города российскими силами. — NEWS.ru) неправда. Наши подразделения продолжают бои в Бахмуте, — заявил Череватый.

20 мая пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала заявление связанного с ЧВК «Вагнер» бизнесмена Евгения Пригожина о том, что российские силы полностью взяли под свой контроль Артемовск. Он напомнил, что операция по взятию города длилась 224 дня. Бизнесмен добавил, что с 25 мая ЧВК «Вагнер» начнет выводить подразделения из Артемовска.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук рассказал, что после захвата под контроль Артемовска российские силы должны двинуться в сторону Краматорска и Славянска. По его словам, сейчас понадобится некоторое время на «зачистку» Артемовска, однако сразу после этого силы РФ должны будут отправиться в дальнейшее наступление.