Путин поздравил военных со взятием Артемовска: новости СВО на утро 21 мая Последние новости об СВО на Украине

Фото: Пресс-служба Пригожина

Водружение флагов России и ЧВК «Вагнер» в освобожденном Артемовске

Президент России Владимир Путин поздравил со взятием Артемовска в ДНР группу «Вагнер» и всех военнослужащих подразделений ВС РФ, которые оказывали им необходимую поддержку и осуществляли прикрытие флангов. Он также пообещал представить к государственным наградам всех отличившихся.

В результате наступательных действий штурмовых отрядов ЧВК «Вагнер» при поддержке артиллерии и авиации Южной группировки войск завершено освобождение города Артемовска, подтвердило ранее Министерство обороны России.

Пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала видео связанного с ЧВК «Вагнер» бизнесмена Евгения Пригожина о том, что российские силы водрузили флаг России над Артемовском. Флаги появились на крышах шести разрушенных в боях многоэтажных домов.

Киев попал в расставленную собственноручно ловушку в Артемовске, сообщив на весь мир, что город невозможно взять, заявил NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его словам, с потерей города к властям Украины появятся вопросы от «западных кураторов» по поводу растраченных денег и оружия. Он отметил, что Артемовск открывает путь к их последней линии обороны, на которой располагаются Славянск и Краматорск, а дальше — выход к Днепру.

Фото: РИА Новости Многоэтажки в западной части Артемовска

Военный эксперт Анатолий Матвийчук в разговоре с NEWS.ru отметил, что взятие Артемовска отличается от всех военных действий, связанных с США, тем, что американские военные обычно полностью уничтожают территории, на которых дислоцируется противник. По его словам, ситуация в Артемовске напоминает бои за Сталинград в ходе Великой Отечественной войны.

Россия взяла Артемовск при равном количестве техники и живой силы с ВСУ, рассказал Анатолий Матвийчук. Он считает, что украинская сторона превратила город в крепость. Несмотря на это, российская армия уничтожала бойцов ВСУ, получая превосходство по ходу боевых действий благодаря мастерству и героизму солдат и офицеров. По словам эксперта, операция по взятию Артемовска будет показательной в плане взаимодействия войск и получения огневого превосходства над противником.

ВСУ не сдавали Артемовск, слова российского бизнесмена Евгения Пригожина о взятии города — неправда, заявил пресс-секретарь Восточной группировки украинской армии Сергей Череватый. По его словам, бои за город продолжаются. Замминистра обороны Украины Анна Маляр отметила, что ситуация критическая, но ВСУ еще контролируют ряд объектов.

Анна Маляр утверждает, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный продолжает исполнять обязанности. Он делает свою работу, подчеркнула она. Маляр опровергла предположения СМИ о том, что отсутствие Залужного на публике в последние дни вызвано ранением. Замминистра добавила, что информационную волну об исчезновении Залужного запустила российская сторона.

Российские военные вскрыли перемещения двух бригад и одного полка противника. По ним нанесен огневой удар, рассказал начальник пресс-центра группировки ВС РФ «Центр» Александр Савчук. Речь идет о Невском участке и районе Серебрянского лесничества, где силами и средствами разведки были обнаружены перемещения личного состава на технике 66-й механизированной бригады, 58-й мотопехотной бригады ВСУ и 15-го полка национальной гвардии Украины, уточнил офицер.

Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Вооружённые силы Украины

Подготовка пилотов ВСУ к применению F-16 и других истребителей в бою станет долгосрочным проектом и выступит в качестве сигнала для России. Такое мнение высказал канцлер ФРГ Олаф Шольц. Он также предположил, что проект обучения украинских пилотов окажется определенным посланием для России, свидетельствующим о продолжении поддержки Киева со стороны Запада в долгосрочной перспективе.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что Италия не располагает истребителями F-16 для направления на Украину. Однако Рим может наладить обучение украинских пилотов управлению этими самолетами по договоренности с союзниками, отметила она. Это решение в Риме еще не приняли, идет обсуждение с союзниками, пояснила Мелони.

США рискуют потерять значительное количество F-16 в конфликте на Украине, это нанесет серьезный удар по репутации истребителя. С таким предупреждением выступили авторы журнала Military Watch Magazine. По их данным, высока вероятность, что класс F-16 будет иметь «очень ограниченную живучесть» по причине ограниченной способности бороться с тяжелыми самолетами.

Военный аналитик Борис Джерелиевский заявил, что самыми острыми участками на передовой остаются Херсонское, Запорожское и Донбасское направления. Именно там противник может прорваться, отметил он. Эксперт считает, что противник «достаточно силен» и у ВС РФ нет оснований расслабляться. По его мнению, в настоящее время вся линия соприкосновения является «угрожающими участками».

США при выделении новой военной помощи Киеву хотят гарантировать, что у Украины будет все необходимое для начала возможного контрнаступления, рассказал журналистам высокопоставленный представитель Белого дома. По его словам, для этого Киеву будут переданы разновидности вооружений, техники и боеприпасов, представлявшиеся США в последние месяцы.

Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Вооружённые силы Украины

Заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник заявил, что до конца 2023 года Украина получит еще две системы ПВО IRIS-T. Они станут дополнением к двум системам, переданным Киеву Берлином ранее. Дипломат уточнил, что в Германии уже изготавливают еще четыре такие системы, которые Олаф Шольц обещал передать Киеву на прошлой неделе. Они, как и ракеты к ним, будут готовы в течение этого года.

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