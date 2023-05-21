«Сигнал для РФ»: Шольц назвал долгосрочным проект обучения пилотов ВСУ Шольц: подготовка украинских пилотов для F-16 станет долгосрочным проектом и сигналом РФ

Фото: Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

Подготовка пилотов Вооруженных сил Украины (ВСУ) к применению F-16 и других истребителей в бою станет долгосрочным проектом и выступит в качестве сигнала для России. Такое мнение высказал в кулуарах саммита G7 канцлер ФРГ Олаф Шольц. Его слова приводит портал t-online.

То, что связано с подготовкой пилотов, — это долгосрочный проект, — сказал Шольц.

Он также добавил, что США пока не знают, что будет в конце обучения. Кроме того, Шольц предположил, что проект обучения украинских пилотов окажется определенным посланием для России, свидетельствующим о продолжении поддержки Киева со стороны Запада в долгосрочной перспективе.

Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что Италия не располагает истребителями F-16 для направления на Украину. Однако Рим может наладить обучение украинских пилотов управлению этими самолетами по договоренности с союзниками.

Перед этим телеканал NBC со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника сообщил, что США и их союзники планируют передать Киеву истребители F-16. Источник уточнил, что Киев может получить самолеты не напрямую от Вашингтона.

В свою очередь замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что намерение западных стран поставить Украине истребители F-16 демонстрирует их дальнейшее движение по пути эскалации. Он подчеркнул, что российская сторона учтет это в своих планах.