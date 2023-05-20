Мелони назвала способ вхождения Италии в «истребительную коалицию» Киева Мелони: Италия может обучать украинских пилотов управлению истребителями F-16

Фото: Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

Владимир Зеленский и Джорджа Мелони

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что Италия не располагает истребителями F-16 для направления на Украину. Однако Рим может наладить обучение украинских пилотов управлению этими самолетами по договоренности с союзниками, отметила она на пресс-конференции, которую вел YouTube-канал правительственного дворца Киджи.

О создании «истребительной коалиции» Украины 14 мая заявил президент страны Владимир Зеленский на пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем в Берлине. По его словам, в нее войдут страны, которые готовы передать ВСУ современные западные самолеты.

Италия не располагает F-16, и поэтому мы с трудом сможем принять участие в этом проекте. То, что следует рассмотреть, и сделать это следует вместе с союзниками, это возможное обучение украинских пилотов. Это решение мы еще не приняли, идет обсуждение этого с союзниками, — сказала итальянский премьер-министр.

Ранее замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что намерение западных стран поставить Украине истребители F-16 демонстрирует их дальнейшее движение по пути эскалации. Он подчеркнул, что российская сторона учтет это в своих планах.