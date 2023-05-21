Военный аналитик назвал опасные участки передовой на Украине Военный аналитик Джерелиевский заявил о возможности ВСУ прорваться в зоне спецоперации

Фото: Mykhaylo Palinchak/Keystone Press Agency/Global Look Press

Военный аналитик Борис Джерелиевский заявил, что самыми острыми участками на передовой остаются Херсонское, Запорожское и Донбасское направления. Именно там противник может прорваться, отметил он в интервью URA.RU.

Эксперт отметил, что противник «достаточно силен» и у ВС РФ нет оснований расслабляться.

Гипотетически поэтому и создается угрожающая ситуация на Херсонском направлении, Запорожском, по всей линии соприкосновения в Донбассе и по нашим границам. Я бы не стал сбрасывать и Приднестровье, — подчеркнул Джерелиевский.

По его мнению, в настоящее время вся линия соприкосновения является «угрожающими участками». Военный аналитик добавил, что ВС РФ «проводят профилактическую работу», чтобы не позволить украинским войскам добиться прорыва. С этой целью «наносятся удары по всем выявленным полевым складам, центрам управления, узлам связи», уточнил Джерелиевский.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил со взятием Артемовска в ДНР группу «Вагнер», а также всех военнослужащих подразделений ВС РФ, оказывавших необходимую ей поддержку и прикрытие флангов. Глава государства пообещал, что все отличившиеся будут представлены к государственным наградам.