Путин поздравил вооруженные силы с занятием Артемовска Путин поздравил ЧВК «Вагнер» и ВС РФ со взятием под российский контроль Артемовска

Фото: Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поздравил со взятием Артемовска в ДНР группу «Вагнер» и вооруженные силы РФ. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Ранее в Минобороны подтвердили факт взятия населенного пункта под российский контроль.

Владимир Путин поздравляет штурмовые отряды «Вагнер», а также всех военнослужащих подразделений ВС РФ, которые оказывали им необходимую поддержку и прикрытие флангов, с завершением операции по освобождению Артемовска. <...> Все отличившиеся будут представлены к государственным наградам, — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее в Министерстве обороны РФ сообщили, что наступательные действия штурмовиков частной военной компании «Вагнер», которые поддерживались артиллерией и авиацией «Южной» группировки российских войск, привели к полному занятию Артемовска.

Артемовск находится на севере от крупного города Горловка. Он представляет собой значимый транспортный узел для снабжений украинских войск в Донбассе. Операция по его взятию под контроль длилась 244 дня.

20 мая пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала заявление связанного с ЧВК «Вагнер» бизнесмена Евгения Пригожина о том, что российские силы полностью взяли под свой контроль Артемовск. Бизнесмен отметил, что с 25 мая ЧВК «Вагнер» начнет выводить подразделения из Артемовска.