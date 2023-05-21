Российские артиллеристы поразили две бригады и один полк ВСУ РИА Новости: артиллерия ВС РФ ударила по двум бригадам и одному полку ВСУ

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Российские военные вскрыли перемещения двух бригад и одного полка противника. По ним нанесен огневой удар, рассказал РИА Новости начальник пресс-центра группировки ВС РФ «Центр» Александр Савчук.

На невском участке и в районе Серебрянского лесничества силами и средствами разведки группировки «Центр» вскрыты перемещения личного состава на технике 66-й механизированной бригады, 58-й мотопехотной бригады ВСУ и 15-го полка национальной гвардии Украины, — отметил офицер.

Он уточнил, что артиллеристы группировки «Центр» добились того, что противник понес значительные потери в личном составе и технике. Савчук также указал на работу расчета реактивной системы залпового огня «Смерч», который ударил по позиции ВСУ на Краснолиманском направлении.

Удары по складам боеприпасов, опорным пунктам и пунктам временной дислокации войск ВСУ также нанесла авиация, которая атаковала районы населенных пунктов Ямполовка, Кременная, Червоная Диброва.

Ранее Александр Савчук сообщил, что российские военные уничтожили два расчета миномета противника на Краснолиманском направлении. По его словам, удары по позициям ВСУ нанесли авиация и артиллерия.